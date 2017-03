L'ex attaccante di Atalanta e Inter parla così a Radio Blu in vista della prossima gara tra gli orobici e la Fiorentina di Paulo Sousa: 'L’Atalanta sta diventando una realtà, non è più una sorpresa. Gomez? Secondo me sta aspettando l’occasione della vita, sta aspettando la grande occasione. Magari in Serie A. E’ un giocatore impressionante, lo vedrei bene al Milan. Kalinic? E’ il classico attaccante che mi piace, lavora per la squadra, fa gol. E’ un attaccante completo. La stagione della Fiorentina? Quando vedi partite come quella contro la Juventus ti fa rabbia vederla all’ottavo posto. La squadra ha ottenuto di meno di quanto ha raccolto. Sono però stati fatti degli errori, a livello difensivo soprattutto. La squadra ha subito troppi gol e nel complesso ha deluso. Sousa? Io lo stimo molto, adesso non è più ben visto dalla tifoseria ma sono convinto che sia un ottimo allenatore e lo vedrei bene alla Juventus'.