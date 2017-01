Mattinata pescarese per il Ct della Nazionale italiana Giampiero Ventura, che alle 11 è arrivato al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città S. Angelo (Pescara) per assistere all'allenamento dei biancazzurri, intrattenendosi a colloquio con l'allenatore Massimo Oddo e il presidente Daniele Sebastiani, e visitando poi la struttura in cui si allenano, oltre alla prima squadra, le formazioni giovanili della società adriatica. Successivamente il commissario tecnico, accompagnato dal patron biancazzurro, ha visitato il Convitto del Pescara di via Arrone, dove alloggiano i ragazzi delle squadre minori non residenti in Abruzzo.



Intanto il Pescara comunica l'annullamento dell'amichevole con i tedeschi dell'Ingolstadt a causa di avverse condizioni meteo. Giovedì a Città Sant'Angelo ci sarà un test con il Teramo (calcio d'inizio alle ore 14:30, ingresso gratuito sino a esaurimento posti in tribuna).