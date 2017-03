Continua a far discutere il caso Barzagli, dopo che il difensore della Juventus ha lasciato il ritiro della Nazionale per "problemi personali", salvo essere stato immortalato in un locale la sera seguente. Sull'argomento è intervenuto oggi, in conferenza stampa, il commissario tecnico dell'Italia Giampiero Ventura: "Barzagli mi aveva detto che aveva dei problemi a casa, con la moglie, e che essendo sempre in ritiro non riusciva mai a risolverli. Mi ha stupito tutto, a 360 gradi. Mi ha stupito la foto: ma quando uno esce da Coverciano non mi riguarda più. Non c’era nulla di concordato: se un giocatore ha dei problemi, viene anche presa in esame la non convocazione. Barzagli è un professionista per antonomasia. Mi ha esposto serie problematiche personali e abbiamo deciso di andargli incontro. Abbiamo avuto anche un confronto col gruppo prima di prendere la decisione. La mia sorpresa? Appena uscite le foto sembrava fossero state scattate alle tre di notte, poi l'abbiamo contattato e ha spiegato la situazione".



DA PELL​È A SACCHI - "Non sono assolutamente arrabbiato con Pellè. Se fa bene manderà segnali che prenderemo in considerazione, porte aperte per tutti. Le parole di Sacchi? Ho letto le sue critiche dopo l'Albania. Sono rimasto un po' deluso. Anche la sua Nazionale ha incontrato difficoltàLui è un punto di riferimento assoluto. Vorrei soltanto un po' più di riflessione prima di dare giudizi".



SUI GIOVANI - "Abbiamo fatto tanto per strutturare percorso degli stage. Non c'è motivo perché quelli di fine stagione saltino. I frutti si vedono, gli stage hanno permesso ad alcuni giocatori di essere qui, pronti a giocare domani. Coi giovani non è un'operazione simpatia. È stato fatto per una necessità di rinnovamento. Ci sono molti giovani con potenzialità. L'età conta il giusto. L'importante è che i giovani siano pronti, per farlo serve un percorso di inserimento. Nel calcio contano le idee. Non ci sono gerarchie nette, è un gruppo che sta nascendo. C'è il giusto mix tra senatori e giovani, sono fiducioso sul futuro. Basta vedere l'umiltà, l'entusiamo e l'impegno di ogni giocatore del gruppo per capire come le basi siano ottime".