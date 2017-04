Gian Piero Ventura torna sul caso Barzagli. Il ct dell'Italia ha dichiarato a Panorama d'Italia: "E' venuto fuori un polverone gratuito, ma questa è l'Italia e ci siamo abituati. Quando un giocatore della sua professionalità mi chiede un permesso per un problema personale, dopo aver consultato il gruppo, dico ok. Il fatto che poi sia andato a cena non è un problema".



DUALISMO IN PORTA - "Donnarumma? Mi ricorda Buffon quando aveva iniziato a giocare, la differenza è che Gigi non aveva un Buffon davanti a sè. Buffon non gioca perché si chiama Buffon, ma perché è il portiere più importante degli ultimi 20 anni. Ha esperienza, è il meno battuto ed è il portiere della Juventus. Il destino di Donnarumma è chiaro: è un predestinato".