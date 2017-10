L'Italia è al centro delle critiche dopo il deludente pareggio interno contro la Macedonia e arriva alla sfida con l'Albania con più incognite che certezze.

L'assenza di Belotti in attacco si è fatta sentire, ma gli Azzurri dovranno farci l'abitudine visto che il Gallo salterà quasi sicuramente gli spareggi per la qualificazione a Russia 2018.

La conferma arriva direttamente da Gian Piero Ventura, che non si fa illusioni: "Non ci sono possibilità di recuperarlo - ha dichiarato il ct - questo non lo decido io né Andrea. Purtroppo i tempi sono stretti e credo che a novembre non ci sarà, ad oggi questo è lo scenario”.