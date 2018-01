La versione di Gian Piero Ventura. Prima uscita pubblica dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018 per l'ex ct dell'Italia, che ha ritirato un premio in Piemonte (a Sarezzano, in provincia di Alessandria) e ha parlato davanti agli amici: "Sono reduce da qualcosa che era più grande di me e ho pagato in modo violento - le parole di Ventura riportate da La Repubblica -. Ho una voglia feroce di ripartire dopo 35 anni di lavoro e risultati, alle mie società ho fatto anche guadagnare un sacco di soldi. Mio padre mi ha insegnato che non si molla mai, e tre mesi non possono cancellare 35 anni. Con la Nazionale eravamo imbattuti, primi in classifica, dopo la Spagna è precipitato tutto però il resto se permettete rimane. Ora devo e voglio dare risposte e da qui ricomincio, senza certezze ma con qualche presunzione. Nello sport non perde mai una persona soltanto: un giorno, per quanto mi riguarda, tutto sarà chiaro e si capirà meglio. Non mi piace il passato anche se a volte ti cattura, io vivo di futuro e il mio lavoro di allenatore comincia adesso. Grazie per avermi ricordato stasera che non esistono solo i risultati. Non sono in cerca di una squadra, ma di risposte".