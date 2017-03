Gianni de Biasi ha ammesso, alla vigilia della sfida tra Italia e Albania di questa sera, di essere stato a un passo dalla panchina azzurra, salvo poi vedere all'improvviso Giampiero Ventura prendere il suo posto. Chi fu l'artefice di questo cambiamento? "Io lo so, e per il momento basta. Lo dirò a tempo debito".



Secondo il Corriere dello Sport fu Marcello Lippi, cui venne affidato il compito di direttore tecnico circa un anno fa, a far propendere per l'amico Ventura, conosciuto ai tempi della Sampdoria e da sempre stimato. Il quotidiano aggiunge che a raccontare quanto successo a De Biasi sia stato Carlo Tavecchio, presidente federale, in un incontro dello scorso novembre.