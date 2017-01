Non mette piede in campo, in Serie A, dal 2 dicembre 2016, quando l'Inter perse con il Napoli. Poi solo panchina, esclusi i 90' contro lo Sparta Praga nell'ultimo turno di Europa League. Classe '88, in nerazzurro dal gennaio 2011, quando Moratti lo prelevò dal Genoa per regalarlo a Leonardo. Andrea Ranocchia, dopo una parentesi alla Sampdoria durata qualche mese, può lasciare definitivamente Milano. Arrivato dalla porta principale, uscirà da quella sul retro: al suo arrivo era uno dei migliori giovani italiani, ora è un professionista esemplare, perché è così, che però non ha mantenuto le promesse.



Ventura, ct dell'Italia, che ha avuto lui e Bonucci a Bari, ha dichiarato: "E' un ragazzo sensibile e credo che abbia pagato soprattutto questo perché dal punto di vista difensivo era meglio lui di Bonucci". Se l'Italia ora snobba Ranocchia, l'Europa no: Mircea Lucescu lo vuole per il suo Zenit, in Premier West Ham, Hull City, Southampton e, soprattutto, Tottenham ci stanno lavorando, così come il Wolfsburg. Un grande maestro come il tecnico dei russi, la Premier e la Bundes, tra i campionati più importanti d'Europa: tutti vogliono il centrale in scadenza nel 2019. Senza la pressione della Serie A, le qualità possono emergere con maggiore tranquillità, anche a 28 anni. E' tardi, forse, per diventare meglio di Bonucci, non per riprendere il tempo perso.



