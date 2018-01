Ore decisive per il sempre più probabile passaggio di Simone Verdi dal Bologna al Napoli. Terminate le vacanze a Dubai, oggi il trequartista classe 1992 è tornato in Italia e adesso deve prendere una decisione importante sul proprio futuro: terminare la stagione in rossoblù con Donadoni oppure tentare subito il grande salto, rispondendo alla chiamata di Sarri. Da una parte c'è la sicurezza del posto (da titolare) fisso, dall'altra il sogno di vincere lo scudetto. Domenica o più probabilmente lunedì sarà il giorno X.



ACCORDO VICINO - In attesa che il giocatore prenda posizione, Napoli e Bologna hanno portato avanti i contatti. La trattativa procede a gonfie vele e il cartellino di Verdi viene valutato 25 milioni di euro, bonus compresi. Venticinque, proprio come gli anni di Verdi e i gol che ha segnato da professionista finora. Giocatevi questo numero sulla ruota di Napoli, aspettando di apprezzare i suoi numeri al San Paolo.