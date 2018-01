La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa Verdi-Napoli: "Il sì di Verdi è atteso in giornata [...] Oggi Cristiano Giuntoli incontrerà l’entourage del giocatore per discutere i dettagli della trattativa. Nelle intenzioni del direttore sportivo c’è la possibilità di mettere il giocatore a disposizione di Maurizio Sarri al massimo in un paio di giorni. Insomma, non è escluso che Verdi possa affrontare il Bologna da avversario, tra due domeniche, al San Paolo. Quella con il Bologna, praticamente, è conclusa. Al club emiliano andranno 20 milioni di euro, più un altro paio in bonus. Al giocatore, invece, verrà assicurato un contratto importante, della durata di cinque anni, per uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione, con vari aumenti da stabilire di anno in anno".