E 8! Fiorentina colpita e affondata. Matteo Politano mette la propria firma su una vittoria fondamentale per la salvezza del Sassuolo con un gran tiro di sinistro dei suoi, salendo a quota 8 gol in questo campionato.



Come Simone Verdi, che però ha sfornato 5 assist in più: 9 contro 4. In ogni caso, tra gol e assist, Politano ha preso parte al 48% delle reti segnate dalla propria squadra (12 su 25, il peggior attacco del campionato): soltanto Icardi ha una percentuale più alta (48.2%) in questa Serie A. Verdi, con 17 su 37, è al 46%.



Entrambi hanno un passato nel settore giovanile di una grande squadra (Milan e Roma), sono stati trattati dal Napoli nello scorso mercato estivo e ora vengono seguiti con attenzione pure dall'Inter. Alla ricerca, in vista della prossima stagione, di un attaccante esterno in grado di garantire più gol, sfruttando anche le conclusioni da fuori area.



Rispetto a Politano, Verdi è ambidestro, ha un anno in più di età (classe 1992) ma un anno in meno di contratto (scadenza 2021) e guadagna circa la metà: 600mila euro netti a stagione. Scrivete nei commenti qui sotto su chi puntereste per l'Inter. O forse è meglio provarci con Federico Chiesa della Fiorentina, altrimenti dare fiducia al giovane francese Karamoh per il dopo Candreva?