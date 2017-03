Simone Verdi ha esordito ieri in Nazionale, nella vittoria azzurra contro l'Olanda. Oggi le sue parole dopo la prima con l'Italia: “E’ stata una bella soddisfazione sia per noi che per la società, ora devo continuare a fare bene con la maglia del Bologna per poter riavere la maglia della Nazionale. Sono orgoglioso di aver potuto rappresentare il Bologna in Nazionale e spero di poterlo fare anche in altre occasioni”. Solo un paio di minuti per lui in campo, ma non si lamenta: "Probabilmente non sono entrato prima perché la partita si era messa in un certo modo, c’era più da difendersi. Il mister ha voluto mettermi dentro gli ultimi tre minuti per non mettermi in difficoltà a livello difensivo in un ruolo che non è proprio il mio".