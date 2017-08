Il giocatore della Fiorentina Jordan Veretout, arrivato in questa sessione di mercato dall'Aston Villa e costato sette milioni di euro a Pantaleo Corvino e Carlos Freitas, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe: "Potrei aver sbagliato in questa storia: avevo dato sì la mia parola, ma non mi sarei mai immaginato che da lì a poche ore mi avrebbe chiamato la Fiorentina. Non sono un irrispettoso: prima di prendere la decisione ci ho pensato tanto. Non ho mancato di rispetto all'ASSE: so quello che gli devo per avermi accolto così l'anno scorso. Li ringrazio".