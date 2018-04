Il suo rendimento non è passato inosservato. Non lo è mai stato. Soprattutto dalla Francia, dove più di una società è rimasta con l'amaro in bocca per essersi fatta battere dalla Fiorentina, gli occhi sono sempre puntati. Jordan Veretout è un desiderio di molti, il Lione lo apprezza e non è un mistero. Così come il Marsiglia. Giochi di mercato, di vecchi amori. La stampa transalpina parla di una proposta da 20milioni di euro per i viola: l'obiettivo è accaparrarsi l'ex centrocampista di Nantes, Aston Villa e Saint-Etienne, riciclato nelle ultime partite da Pioli davanti alla difesa, complice l'assenza di Badelj. La colonia d'oltralpe creatasi a Firenze vede Veretout come capostipite. I gigliati, addirittura, starebbero pensando di rinnovargli il contratto dopo l'estate per provare a blindarlo.



COME NAINGGOLAN - Fin dalle prime prestazioni è sorto il paragone con Nainggolan, emulato in certe movenze. Giunto a 7 reti in stagione - 5 in campionato e 2 in Coppa Italia - è imprescindibile nello scacchiere della Fiorentina. Oltre a Chiesa, lui e Pezzella saranno gli elementi pregiati da difendere in estate, sul mercato, ma l'idea di un ritorno in patria potrebbe essere allettante, specialmente in un club storico e pretendente all'Europa con stabilità come il Lione. Dalla società viola il messaggio è chiaro: "Non abbiamo più bisogno di vendere". Sintomo, quindi, che si torna a fare sul serio. Venti milioni sono tanti, specialmente a fronte dei 7,5 pagati solamente otto mesi fa, ma anche l'aspetto tecnico e le ambizioni della Fiorentina hanno un valore.