Thomas Vermaelen, difensore centrale della Roma, ha parlato a Play Sport della sua stagione in giallorosso e del suo futuro: ''Voglio dimostrare chi sono, voglio essere in forma e libero di giocare al meglio, è arrivato il momento. Per la Roma e per la nazionale. Voglio giocare qui dove sono ora, dimostrare quanto valgo ed essere in forma e restarci a lungo. Questa per me è la cosa principale, sia con il club che con il Belgio, perché abbiamo l’età giusta per eccellere e l’avremo anche quando ci saranno i Mondiali in Russia il prossimo anno''.