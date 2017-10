Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, per poi passare ad una serie di esercitazioni tattiche finalizzate alla conclusione. L'allenamento si è concluso con partitelle a tema ed esercitazioni sulle palle inattive.

Ben quattro i Primavera che hanno preso parte alla seduta (Borghetto, Fiumicetti, Perazzolo e Righetti) oltre a Stefanec e Tupta, già aggregati alla Prima Squadra.

Franco Zuculini prosegue nel proprio programma di recupero, mentre continua il lavoro personalizzato per Cerci e Ferrari. Romulo ha svolto una parte di lavoro con il gruppo. Fisioterapipa per Kean.

Domani in programma una seduta mattutina (ore 10.30) a porte aperte.