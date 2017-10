La nuova battuta d'arresto a Bergamo non produce sconquassi in casa Verona: secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Setti ha sempre fiducia in Pecchia e a sua volta l'allenatore ha ancora più fiducia nella sua squadra.



A Reggio Emilia una fiammata di Barak è sufficiente per rimuovere lo zero alla voce punti in trasferta per l'Udinese: come si legge sul Corriere dello Sport, Delneri che rinsalda la panchina e scaccia via le voci di un possibile esonero.