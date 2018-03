Seduta di allenamento per il Verona presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha cominciato con una prima fase di riscaldamento in palestra, spostandosi successivamente sul campo per un lavoro di rapidità. In seguito il gruppo ha svolto esercizi sul possesso palla ed esercitazioni per lo sviluppo dell'azione offensiva e difensiva, per poi concludere la seduta con una partitella finale.

Jagos Vukovic, tornato dal permesso concordato con la società, ha svolto la seduta con il gruppo. Assenti i nazionali Gian Filippo Felicioli e Daniele Verde.

Domani è in programma una doppia seduta, alle 11 e alle 15.30.



Hellasverona.it