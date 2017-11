Lee Seung-Woo, attaccante del Verona, parla a tggialloblù della sua esperienza in Italia: "È un piacere esportare la bellezza di questa città nel mondo, i coreani hanno molto interesse riguardo a Verona. È molto bella, mi sto trovando benissimo a vivere qui. Il mio compito? Quello di diventare un buon giocatore. Sono arrivato da poco a Verona, l'importante per me è fare tutto il possibile per dimostrare ciò che posso fare e dare una mano alla squadra quando vengo chiamato in causa. Gli ultimi risultati non sono positivi, ma stiamo lavorando tanto per risollevarci, cercheremo di arrivare il più in alto possibile al termine della stagione. Pecchia? Il mister mi chiede di fare ciò che è nelle mie capacità, penso che sia un grande allenatore, che dà fiducia e coraggio a tutti i giocatori".