Dopo Juventus-Cagliari, prosegue questa sera la prima giornata di Serie A. Nel posticipo delle 20.45 il Napoli fa visita al Verona al Bentegodi. Sfida delicata per la squadra di Maurizio Sarri, che applicherà un po' di turnover dopo il 2-0 al Nizza nell'andata del playoff di Champions League e in vista del ritorno in Francia di martedì prossimo. Dall'altra parte la squadra dell'ex Pecchia - promossa dopo il secondo posto in Serie B dell'anno scorso - senza Cassano, dopo il clamoroso dietrofront delle scorse settimane, ma con Pazzini a guidare l'attacco.