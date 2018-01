In conferenza stampa Filippo Fusco, direttore sportivo del Verona, ha fatto il punto sulle posizioni di Martin Caceres e Giampaolo Pazzini. "Caceres sarà con noi contro il Napoli - le parole del ds -, poi ci incontreremo per capire la sua volontà, che sarà decisiva". L'uruguaiano è in prestito dalla Lazio e dovrebbe tornare in biancoceleste in questa sessione di mercato, secondo l'accordo originario tra i due club.



PAZZINI - Fusco ha anche risposto alle domande su Giampaolo Pazzini, provando ad allontanare gli scenari di cessione. "E' qui con noi e sta dando il suo contributo, può darci una mano per la salvezza che è l'obiettivo di tutti.