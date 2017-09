Giampaolo Pazzini, attaccante dell'Hellas Verona, dopo la sconfitta interna contro la Lazio ha parlato nel corso del post-partita di Premium Sport: "Pecchia? E' passato un mese da quel gesto dopo il gol. Non ho mai parlato e non è questo il momento di parlarne. Io conosco bene la Serie A e so che è un campionato diverso, molto difficile rispetto alla B. C'è bisogno di un po' di sfrontatezza, mentre adesso siamo un po' troppo in difficoltà. Andiamo in ansia alla prima difficoltà. Sappiamo che il campionato è diviso in due e noi dobbiamo cercare di strappare punti ovunque. Oggi c'è sconforto per la brutta prestazione. Il nostro è un campionato di sofferenza, ma noi dobbiamo lavorare per toglierci quelle soddisfazioni che sappiamo di poterci togliere".