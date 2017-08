Fabio Pecchia, tecnico del Verona, parla prima della sfida con il Crotone ai microfoni di Sky Sport: "Sarà una partita diversa per entrambi, per quello che ci riguarda proveremo a giocare come contro il Napoli. Giochiamo contro una squadra che ha costruito la propria salvezza in casa. Pazzini? Non ho alcun problema con lui né con nessun altro. Alleno l’Hellas e non solo Pazzini. Ho avuto un grandissimo rapporto con Davide Nicola, abbiamo fatto i corsi insieme a Coverciano e il risultato che ha ottenuto lo scorso anno è straordinario",