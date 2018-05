Fabio Pecchia, allenatore del Verona, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta odierna degli scaligeri contro il Milan che ha comportato l'aritmetica retrocessione in Serie B.



SULLA PARTITA - "Speravamo di rimanere più in partita, ma è stato un Milan forte, abbiamo subito troppo la qualità dei rossoneri. Nella ripresa abbiamo provato a tenerla viva poi alla fine è arrivato il 4-1. Nulla da dire sulla sconfitta".



SULLA RETROCESSIONE - "Abbiamo commesso degli errori, c'è grande dispiacere per le retrocessione. E' stato un anno complicato e impegnativo, ho sempre creduto alla salvezza e la gara con la Spal è stata la sfida che ha tolto le speranze al gruppo. Nei momenti clou abbiamo peccato di esperienza. E' mancata continuità e sono io il responsabile".



SUL MANCATO ESONERO - "Se raggiungi il risultato sei bravo, se non lo fai non lo sei, ma sono contento perchè il presidente ha valutato positivamente il mio lavoro, però mi fa ancora più male non essere riuscito a ripagare la fiducia".