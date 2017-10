Lunedì sera andrà in scena, lo scontro diretto per la salvezza, Verona-Benevento. In conferenza stampa Fabio Pecchia, allenatore del Verona, ha parlato così della partita: "Benevento? Dobbiamo avere la voglia di vincere e di fare punti, questo farà la differenza. Affronteremo una squadra viva ed in salute, servirà una grande e determinata prestazione. Ripartiamo dall'atteggiamento di Torino, aumentando autostima e fiducia nei nostri mezzi".



Sulla lotta salvezza: "Noi vogliamo fare un bel campionato, al momento noi pensiamo solo alla salvezza minima, cioè stare al quartultimo posto. La differenza la farà l'unità di intenti tra società e staff tecnico. L'idea di gioco, entusiasmo e compattezza faranno la loro parte e potranno essere un moltiplicatore del nostro potenziale".



Sulla formazione ha poi proseguito: "Pazzini? Sta bene è motivato, con il Torino è entrato ed ha dato un grandissimo contributo alla squadra e sono felice per questo. Lui può essere decisivo sia dal 1' minuto che a partita in corso. La rosa è quasi al completo, a a parte qualche acciacco, anche Caceres è tornato in buone condizioni dalla nazionale. Cerci? i suoi numeri e le sue giocate arriveranno, sono convinto di questo."



Sugli infortunati: " Heurtaux e Zaccagni hanno lavorato con il gruppo e quindi sono a disposizione".