Fabio Pecchia, tecnico del Verona, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bari: "Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo tenuto bene palla e siamo stati bravi a lavorare in uscita. Abbiamo tirato fuori una grande determinazione, rischiando poco e mancando diverse possibilità di segnare altri gol. Devo fare i complimenti alla squadra, oltre alla qualità abbiamo messo in campo grande sostanza. Una vittoria che piacerà a Franco Zuculini, che si riprenderà dall'infortunio con forza e determinazione. L'espulsione? Dopo il rosso a Romulo ho perso la testa, poteva compromettere la partita. Si tratta di una situazione che abbiamo subito diverse volte, per ultimo con il Novara. Sono andato oltre la mia zona di competenza e mi ha cacciato. Ci siamo un po' abbassati con l'uomo in meno, non siamo abituati ma siamo riusciti a sfruttare le caratteristiche di alcuni giocatori in ripartenza. Potevamo sfruttare meglio certe situazioni, ma mi sono piaciute la voglia e la personalità dimostrate. Il Bari è una squadra forte, non perdeva da 5 mesi in casa. In trasferta abbiamo subito tanto alla fine del girone d'andata, ultimamente siamo riusciti a fornire buone prestazioni ma siamo venuti meno nelle gare in casa e questo fa rabbia. Dobbiamo continuare così, il campionato è aperto e mancano ancora cinque gare, quelli di oggi sono tre punti importanti, visto che ha perso il Frosinone".