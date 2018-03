Il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, commenta a Rai Sport il pesante 0-5 incassato dall'Atalanta: "Il più brutto Verona della stagione? Probabilmente sì. Non siamo scesi in campo e quando affronti una squadra così forte il risultato è quello che si è visto. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo dobbiamo trovare prima o poi la continuità, sono convinto che questa gara ci darà tantissime indicazioni per come affrontare le gare, con la voglia e l’entusiasmo che servono. Oggi tutto questo non c’è stato sin dal primo minuto, non eravamo quelli che siamo stati nelle ultime due gare. L’obiettivo è ancora lì, siamo a tre punti, ma se vogliamo raggiungerlo dobbiamo essere costanti".