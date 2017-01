Fabio Pecchia, tecnico del Verona, dice la sua a Sky Sport dopo la sconfitta con il Latina: "L'approccio al match è stato fortemente condizionato dal vento, volevamo giocare palla a terra ma non abbiamo preso le misure in tempo e abbiamo subito gol dopo pochi minuti. La reazione c'è stata, abbiamo creato tanto però davanti c'era una squadra che si è difesa bene. Gli episodi? Devono essere valutati dai designatori, io analizzo la prestazione della mia squadra. Le ultime sconfitte in trasferta sono arrivate tutte in modo diverso, quella di oggi è differente dalle precedenti: a parte il primo quarto d'ora, dove abbiamo subito il Latina, abbiamo creato tanto e meritavamo di riprendere il risultato. Dobbiamo far meglio in generale, soprattutto fuori casa".