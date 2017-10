Prima vittoria in campionato per il Verona di Fabio Pecchia. Ecco le parole dell'allenatore a fine partita a Radio Verona: "Una vittoria meritata in una partita importante. Abbiamo mostrato la nostra voglia di vincere e questo risultato ci trasmette entusiasmo. Anche oggi abbiamo avuto delle difficoltà iniziali, la difesa è in continua emergenza, ma il gruppo ha risposto alla grande. Andiamo avanti con fiducia, avevamo bisogno di questa vittoria. Abbiamo avuto sempre la partita in pugno, creando occasioni da gol. L'abbiamo sbloccata nel secondo tempo, il Benevento ha provato a reagire, ma la nostra voglia di portare a casa il risultato è stata premiata. Il derby? Una gara importante, come tutte. Ci saranno tre punti in palio e noi giochiamo sempre per la massimo posta. Passo dopo passo faremo il nostro campionato".