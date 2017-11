L'allenatore del Verona Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match contro il Bologna: "Kean, Ferrari e Bessa non saranno della partita contro il Bologna. Pazzini ha preso un colpo al tendine d’Achille, vedremo di recuperarlo per lunedì sera. Al di là del numero voglio vedere l'anima che ho visto nelle prime tre gare precedenti al Cagliari. In quel modo si può vincere più partite"



Sul difficile momento della squadra: "Siamo tutti insoddisfatti. Vogliamo riprenderci fornendo prestazioni come quelle contro l'Inter. Detto questo si deve portare a casa un risultato positivo anche nelle giornate sottotono. Per riuscirci serve un piglio e un atteggiamento diversi. Dobbiamo crescere". Sul rischio che il match sia un'ultima spiaggia per lui: "Chiamatela come volete. Per me è la partita. Il resto non conta nulla".