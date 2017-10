Fabio Pecchia, allenatore del Verona, parla a due giorni dalla sfida del Bentegodi contro l'Inter: "Affrontiamo una squadra di grande valore. Ma dobbiamo concentrarci su di noi. Errore di Bessa a Bergamo? E' il rischio di giocare a calcio. Se vai a palla lunga e pedalare di sicuro puoi rischiare meno... l'anno scorso il calcio propositivo ci ha dato sempre un grande vantaggio. Il problema adesso è che dobbiamo recuperare la condizione di alcuni giocatori. Non ci sono grandi segreti. Non abbiamo avuto tanto tempo per recuperare le energie. Noi ce la giochiamo con la nostra forza. L'Inter ha grande fisicità, bisogna fare i complimenti a Spalletti per i risultati raggiunti".