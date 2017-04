Fabio Pecchia, tecnico del Verona, parla in conferenza stampa in vista del match con il Cittadella: "Accetto le critiche. Prima ero troppo rigido, adesso è l’opposto. Ma io devo pensare a creare il giusto mosaico con i giocatori a mia disposizione. Tutto quello che faccio è condizionato dai risultati, come è normale e giusto che sia. Romulo? Nessuno è insostituibile. Prima di tutto viene sempre il gruppo. Ma non è certo lui il responsabile di questa situazione. Resto invece ottimista perché vedo tutti i giorni lavorare la squadra alla grandissima. Anche se i nostri ultimi numeri non sono da squadra che vuole andare in Serie A. È triste da dire ma questa è la verità. Il comunicato della Curva Sud? Hanno ragione. Grande rispetto per loro".