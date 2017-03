Fabio Pecchia, tecnico del Verona, parla dopo il pareggio ottenuto all'ultimo respiro contro la Pro Vercelli: "Un grande punto per come è maturato allo scadere, abbiamo fatto un brutto primo tempo. Era difficile andare in rete con dieci avversari davanti alla porta. Per raggiungere la promozione dobbiamo certamente cambiare marcia. Veniamo da un pari con l'Ascoli - dice a Sky Sport - dove abbiamo creato l'impossibile, nonostante oggi creando poco non siamo stati lucidi. Noi sempre entriamo in campo per cercare il gol prima possibile però in questo casa abbiamo interpretato male la prima frazione. Se non cambiamo marcia avremo sempre più difficoltà contro le squadre che si chiudono. Non ho paura di giocarmela ai playoff, devo fare i complimenti alla Spal ma dobbiamo continuare a lavorare provando a fare meglio"