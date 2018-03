L'allenatore del Verona Fabio Pecchia ha presentato la partita di domani contro l'Atalanta: "Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto, lottare su ogni palla. Il modulo per me è l'ultimo dei problemi. Quello che abbiamo fatto è il passato, ora dobbiamo concentrarci solo sulla partita contro l’Atalanta. Dovremo fare le due fasi con ordine e qualità, contro una squadra quadrata. Siamo in una posizione che dal punto di vista della classifica è uguale a mesi fa ma dal punto di vista psicologico è cambiato tutto. Bisogna sfruttare il momento, alimentare la positività in tutto quello che facciamo".



Sulla formazione: "Kean spero di averlo per il finale di campionato, ha caratteristiche diverse da Petkovic e Matos. Noi dobbiamo pensare a fare risultato. Al di là degli assenti per infortunio, l'anima della squadra deve rimanere invariata. Ho varie possibilità, anche schierare Matos con Aarons o con Valoti più avanzato. Felicioli si è fatto trovare pronto. Vukovic ha avuto qualche rallentamento in settimana, Valoti sta bene. Cerci non è convocato, ma è in continua crescita e miglioramento; con la sosta può avere tutto il tempo e le attenzioni per riprendere bene".