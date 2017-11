L'allenatore del Verona Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari: "Se la squadra continua in questo modo sono certo che possa prendersi le giuste soddisfazioni perchè nelle ultime giornate abbiamo messo in difficoltà tutti. Dobbiamo pensare di fare punti contro chiunque non solo contro le avversarie dirette. Nelle ultime due partite contro avversari importanti abbiamo fatto ottime prestazioni e c’è il rammarico di non aver fatto risultato. Stiamo cercando di dare continuità alla squadra cosa marcata nelle ultime prestazioni. Mi piace il modo di stare in campo e sono certo che questo ci possa dare dei risultati, a prescindere dal modulo".



Sulle assenze: Abbiamo perso giocatori di valore da tempo: "Ferrari, Buchel e ora Bessa, però io guardo a quelli che ho e sono convito che la squadra ha lavorato bene e anche a partita in corso troverò modo e maniera per dare compattezza alla squadra".



Sul rendimento di Cerci e Pazzini: "Pazzo è entrato in campo quando la partita aveva preso una buon piega,sono contento del loro atteggiamento soprattutto di Cerci perchè non è semplice riprendere in questo modo. La sua condizione è in forte crescita e possono giocare certamente assieme perchè con la loro esperienza possono darci moltissimo. A Cerci pesano gli ultimi anni perchè ha perso molto, la questione è dare continuità alla condizione perchè lui ha delle qualità indiscutibili. Per quanto riguarda Pazzini noi abbiamo bisogno del miglior Pazzo, e farlo migliorare rispetto alle ultime sue 3 stagioni, soprattutto in termini di gol, è compito mio. Non è una questione se gioca dal primo minuto o entra a partita in corso. Ne ho parlato con lui e siamo d’accordo su questo. Il successo di Pazzini è il mio successo. Il mio obiettivo è che faccia 10 gol e sia determinante per la squadra".