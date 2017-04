Fabio Pecchia, tecnico del Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia dello Spezia: "A Novara vogliamo vedere qualcosa di diverso, abbiamo la forza per riprendere il nostro cammino e bisogna vivere tutte le prossime gare con la voglia di vincere. Il cambio di modulo ci ha dato alcuni vantaggi e deve essere il nostro valore aggiunto per interpretare al meglio certe situazioni e certe gare. Spezia? C’è grandissima delusione, si trattava di un’occasione importante perché venivamo da un risultato positivo e il pubblico ci spingeva. Ora si riduce il margine d'errore e per questo siamo in ritiro per guardarci negli occhi e ricaricare tutti assieme le energie. Setti? E’ incazzato, come tutti noi, perché non si sarebbe mai aspettato una prestazione del genere".