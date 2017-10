Romulo, laterale del Verona, parla a Premium Sport in vista della sfida con l'Inter: "Contro l'Inter ho segnato il mio primo gol in Serie A: ero alla Fiorentina e, se non sbaglio, segnai su cross di Pizarro. Ho siglato una rete a San Siro contro i nerazzurri anche col Verona, evidentemente mi portano bene. In ottica scudetto, dico che l'Inter è tatticamente fortissima, ma il Napoli è la più forte dal punto di vista tecnico. L'Inter va affrontata giocando in modo compatto, come abbiamo fatto a Bergamo con l'Atalanta. I loro brasiliani? Miranda fa bene nel club come in Nazionale, e si vede che è brasiliano dal momento che ama molto giocare la palla. Eder, italo-brasiliano come me, mostra sempre unagrinta da guerriero. Dovremo mettere in campo ciò che abbiamo e ciò che non abbiamo, sarà dura. Due anni fa a Verona finì 3-3 (nel febbraio 2016, ndr) e si trattò sicuramente di una bella partita. Lunedì dovremo comportarci più o meno allo stesso modo".