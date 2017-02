Prima del match con l'Avellino, il presidente del Verona Setti e il dirigente Toni sono stati aggrediti. Queste le parole del campione del mondo nel 2006 ai microfoni di Sky Sport: "Un episodio brutto, siamo stati accerchiati da 14-15 persone dopo il passaggio ad una rotonda, con pugni e calci alla macchina. Una persona, con un calcio, ha rotto il vetro, poi un'altra ha tirato una bottiglia di birra contro il presidente che, per fortuna, non è stato colpito in faccia, ma solo alla panchina. E' stato bravo il mio amico con la macchina e evitare il peggio. A venti metri c'erano dei vigili che si sono girati dall'altra parte e non hanno fatto nulla. L'ho detto anche a quelli della Digos".