Report dall'allenamento del Verona, come si legge sul sito ufficiale dell'Hellas: "Marco Ezio Fossati è stato sottoposto ad esami diagnostici in seguito al colpo subito durante Bologna-Hellas Verona. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma nella zona acromio-clavicolare della spalla sinistra. Il centrocampista ha svolto terapie.



Tornano ad allenarsi con il gruppo Marcel Buchel e Daniele Verde. Lavoro differenziato sul campo per Simone Calvano. Differenziato per Matteo Bianchetti e Deian Boldor".