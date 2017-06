Non vuole accettare le offerte di rinnovo del Paris Saint Germain, una decisione che proietta Marco Verratti lontano dalla Francia e dalla Ligue 1. Per il talento abruzzese del Psg, è lotta a due tra Barcellona e Juventus, ma al momento per i quotisti la sola strada percorribile è quella che porta ai blaugrana. Come riferisce Agipronews, Verratti al Barça si gioca a 1,35 sul tabellone Snai, l’offerta più bassa dall’apertura delle scommesse sulla prossima squadra del giocatore. Molto più difficile il compito dei bianconeri, piazzati a 15,00 alle spalle del Chelsea (12,00). Un altro anno con il Psg (incluso nel gruppo “altro”) pagherebbe invece 2,25.