"Barcellona, adesso o mai più". Sono queste le dichiarazioni che Marco Verratti, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, ha rilasciato agli amici nel corso di una festa a cui ha preso parte. Verratti ha ormai deciso di lasciare il PSG e il suo sogno, neanche più tanto segreto, è quello di andare a giocare per il Barcellona. Sempre secondo il giornale spagnolo, Verratti è rimasto molto scottato prima dal clamoroso 6-1 subito proprio dal Barcellona in Champions League, e poi dalla mancata vittoria della Ligue 1, finita nelle mani del Monaco. Verratti quindi ha deciso di provare una nuova esperienza e la Catalogna è la sua meta preferita in questo senso. Decisive possono essere inoltre le parole di Xavi, che ha indicato in Verratti un giocatore da prendere ad ogni costo.



Verratti è conscio che la trattativa tra PSG e Barcellona sarà lunga e complicata, però tutto sempre spingere perché il centrocampista abruzzese possa finalmente realizzare il suo sogno.