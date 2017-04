Juventus e Barcellona si sfidano domani sera nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri si presenteranno al Nou Camp con un vantaggio di tre gol ma stando a quanto riporta Mundo Deportivo il vantaggio 'sul campo' non si traduce in un vantaggio sul mercato, almeno per quanto riguarda l'acquisto di Marco Verratti. Il centrocampista azzurro è nel mirino di entrambe le società ma stando a quanto riporta Mundo Deportivo i blaugrana possono godere del lavoro di Ariedo Braida che grazie ai suoi rapporti continui con il giocatore tiene sempre aggiornato il direttore tecnico Robert Fernandez a proposito della situazione del calciatore che potrebbe lasciare Parigi la prossima estate. Il Barcellona fa affidamento proprio sull'asse Braida-Fernandez per soffiare Verratti alle rivali sul mercato, Juve in testa.