Obiettivo e sogno del prossimo mercato di entrambe le squadre, destinate a duellare anche per lui, Marco Verratti è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, a cui ha rivelato le proprie speranze e sensazioni per la gara di domani sera: "Sarà una partita molto equilibrata. La Juventus in casa ha dimostrato che quello stadio è sempre difficile per qualunque squadra. Tatticamente è molto valida, potrà mettere in difficoltà il Barcellona. Purtroppo è una partita che mi gusterò da casa, ma la vedranno in molti perché si affrontano due grandi squadre. Pronostico? Non lo so, ma visto che ho tanti compagni bianconeri in Nazionale spero possano vincere loro. Penso che in casa abbiano buone chances di vincere".