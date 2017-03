Con una grande prestazione contro l'Albania, Marco Verratti ha preso per mano l'Italia. Il suo nome, però, è molto caldo anche in ottica mercato, con Barcellona e Bayern Monaco pronte a darsi battaglia per strapparlo al Paris Saint-Germain, senza dimenticare che Juventus e Inter sognano da tempo di riportarlo in Italia. Dal ritiro della Nazionale il Folletto di Manoppello ha parlato a Rai Sport, lasciando più di una speranza alle due squadre: "Se un giorno dovessi partire, penso non ci sarebbero problemi per Inter o Juventus".



'JUVE E INTER AL TOP' - Verratti ha poi continuato: ​"Mi valutano 100 milioni? I numeri non mi interessano. Per ora sto bene al PSG, sicuramente però la Serie A è un grandissimo campionato, come la Liga o la Premier. Se un giorno dovessi lasciare Parigi farò delle valutazioni e vedrò. Oggi anche in Italia ci sono squadre che hanno voglia di investire, come l'Inter e la Juve che sono tornate ai livelli delle grandi. Penso che i bianconeri oggi siano tra le quattro squadre più forti al mondo, basta vedere l'investimento che hanno fatto con Higuain. Negli ultimi due/tre anni sono migliorati molto. Per il momento, però, sto bene a Parigi, parlerò col club e vedremo qual è la scelta migliore. Se Buffon mi ha chiesto di andare alla Juve? Mi ha detto solo che se fossimo passati col Barcellona ci saremmo incontrati. Gigi mi conosce, sa quello che voglio".