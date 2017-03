Le minacce dell'agente di Marco Verratti, che aveva annunciato provvedimenti nei confronti de L'Equipe sono diventate fatti. Il giornale francese aveva pubblicato un articolo in cui si riferiva delle notti brave parigine del centrocampista italiano e che, in particolare, il pescarese aveva passato una notte in discoteca soltanto due giorni prima della clamorosa sconfitta per 6-1 subita dal PSG in Champions League contro il Barcellona.



Articolo che secondo Verratti rappresenta il falso e che ha convinto il suo entourage a querelare il quotidiano francese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel comunicato stampa rilasciato dall'avvocato Carlo Alberto Brusa, incaricato di tutelare l'immagine dell'italiano, si afferma che l'articolo in questione "sollevi dubbi sulla professionalità del signor Verratti che afferma nella maniera più assoluta che l'informazione contenuta è totalmente falsa. Questo articolo è una menzogna assoluta. La sera del 6 marzo, Verratti era a casa con moglie e figlio".