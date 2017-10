Verratti risponde alle critiche che gli sono state fatte per le sue prestazioni con la Nazionale italiana. Al centrocampista pescarese viene rimproverato spesso che con il PSG riesce spesso in prestazioni importanti, mentre con l'Italia, spesso viene criticato, e anche nell'ultima gara contro la Spagna è stato uno dei peggiori.



Verratti ha parlato ieri a Canal Plus in Francia rispondendo alla critiche: "In Italia è sempre così. Un giorno sei molto bravo e l'altro sei il peggiore. Non succede solo a me, è con tutti così. Facciamo un lavoro con molta pressione e mi piace. So come funziona. La gente si aspetta molto da me, ma a calcio non si gioca per sè stessi".