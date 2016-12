Chissà come accoglieranno Inter e Juventus le fresche dichiarazioni di Marco Verratti, centrocampista classe '92 del Paris Saint Germain e della Nazionale, che al termine dell'ultimo incontro di Ligue 1 col Lorient ha parlato così, a Premium Sport, del proprio futuro: "Io sto bene qui e non vedo alcun motivo per andare via qui. Noi facciamo delle valutazioni sul futuro e pensandoci credo che sarà difficile chiudere la carriera qui ma mai dire mai. Io vivo giorno per giorno e per cercare di vincere il più possibile con questo club".



E' bene precisare come Verratti sia uno dei perni della squadra di Unai Emery, che ha recentemente rinnovato per la quarta volta il suo contratto col club francese fino a giugno 2021 e che il suo stipendio (di circa 9,6 milioni, bonus compresi) viaggi su cifre oggi inavvicinabili per il calcio italiano. Eppure quel passaggio nel quale il giocatore abruzzese non chiude ad un futuro a medio-lungo termine lontano da Parigi regala nuove speranze alle pretendenti, già stuzzicate dalle frasi dell'agente di Verratti, Donato Di Campli, a Telelombardia: "Suning (proprietaria dell'Inter) può ambire a tutti i giocatori del mondo, non solo a Marco. Ci sono tante squadre su di lui, ma bisogna chiedere al PSG. Se rimarrà a vita nel club parigino? Vi assicuro di no".