France Football ha stilato una classifica dei migliori giocatori del campionato francese ed ha annunciato che al secondo posto c'è Marco Verratti: obiettivo di mercato della Juventus e dell'Inter. Il centrocampista del Paris-Saint Germain ha convinto tutti in Francia grazie a prestazioni di livelli in entrambe le fasi, come dimostrano i numeri pubblicati proprio da France Football: 59% di duelli vinti, 95% di passaggi riusciti con una media 106,6 a partita. Numeri che giustificano a pieno l'interesse delle grandi d'Italia, pronte a fare follie per riportare in patria il gioiello più luminoso del calcio italiano del futuro.