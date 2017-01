Marco Verratti sarà uno dei nomi più caldi nella finestra di mercato estiva. L'agente del centrocampista conferma a giorni alterni la voglia di Verratti di lasciare Parigi.sono in fila in Serie A,osservano dall'estero ilbianconero.com, sono due i fattori che potrebbero condizionare il futuro trasferimento del centrocampista ex Pescara.Giocare la Champions League è certamente una priorità e se mai lascerà Parigi la prossima estate, Verratti lo farà solo per firmare con un'altra squadra che gioca la massima competizione europea. Altro tassello da inserire nel puzzle è quello che riguarda lo sponsor tecnico del giocatore., Adidas e Nike potrebbero tentare Verratti e la sua prossima squadra potrebbe anche dipendere dal futuro sponsor tecnico.