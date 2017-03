Un giocatore cercato da mezz'Europa, che finalmente ha un prezzo. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo il Paris Saint-Germain a giugno potrebbe lasciar partire Marco Verratti, per farlo ascolterà offerte vicine a 85 milioni. Questa la cifra di partenza per strappare il talento classe 1992 alla squadra della capitale francese, che sta mettendo in preventivo la possibilità di cedere il suo centrocampista, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Verratti, al di là di quelle che sono le smentite di rito, nei mesi scorsi non ha nascosto la volontà di cambiare maglia, dopo cinque anni a Parigi, dove è cresciuto, maturato e diventato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo.



C'E' IL BARCELLONA - Sull'ex talento del Pescara ci sono le big del calcio europeo: altre alla Juventus, che ha già parlato con il suo agente, ci sono Bayern Monaco, Real Madrid e soprattutto Barcellona, che dopo il flop di André Gomes tornerà sul mercato. Iniesta non è infinito, serve un rinforzo di qualità in mezzo al campo, Verratti è la prima scelta.